المرأة

رزان مغربي تكشف عن وزنها للمرّة الأولى

Lebanon 24
10-10-2021 | 16:00
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خلال حلولها ضيفةً على برنامج "أبلة فاهيتا" عبر فضائية ON المصريّة، كشفت الإعلاميّة رزان مغربي عن تاريخ ميلادها وأقصى وزن وصلت إليه.

في التفاصيل، صرّحت رزان مغربي أن تاريخ ميلادها هو 19 آب، وأضافت "مش فاكرة عندي كام سنة". وكشفت رزان أن أكثر وزن وصلت إليه كان 44 كيلوغراماً، وهو الأمر الذي صدم الجمهور.
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