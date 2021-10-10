إذا كانت عيناك بنيّتين؟ لهذه الاسباب أنتِ مميزة!



قبل أن تعرفي ما تقوله عيناك البنيتان عن شخصيتك، اعلمي أنّ تركيبتهما تحتوي على نسبة من الميلانين أعلى بكثير من تلك الموجودة في العيون الزرقاء والخضراء. وتذكري دائماً أن لون العيون البني هو الأكثر انتشارًا في العالم. أصبحت تعرفين أنّ لون عينيك قد يكشف بعض خفايا شخصيتك وأسرار حياتك. لكنك لم تكتشفي بعد أنّ للعيون البنية الأكثر انتشاراً في بلدك أهمية خاصة. فهي تسلط الضوء على بعض الجوانب الغامضة من شخصيتك وتفشي أحياناً ما تريدين إخفاءه من مشاعر وانفعالات وما تخبئينه من نوايا وأفكار. لذا، أنظري إلى نفسك في المرآة وتفقدي لون عينيك... هل هو بني؟ إذاً إعرفي ذاتك من خلاله.قبل أن تعرفي ما تقوله عيناك البنيتان عن شخصيتك، اعلمي أنّ تركيبتهما تحتوي على نسبة من الميلانين أعلى بكثير من تلك الموجودة في العيون الزرقاء والخضراء. وتذكري دائماً أن لون العيون البني هو الأكثر انتشارًا في العالم.





إذا كنت من الأشخاص الذين يتمتعون بعيون بنيّة اللون، اعلمي أنّك تمتلكين خصائص إيجابية كثيرة وأنّ صفاتك السلبية تكاد تكون غير ملحوظة.



فأنت ذكية وتثقين بنفسك إلى حدّ كبير جداً وتستمعين إلى الآخرين وتحرصين على تفهم وجهات نظرهم. لذا، يلجأ إليك هؤلاء لكي يعبروا على مسمع منك عن مشاعرهم سواء كانت سلبية أم إيجابية.



كما يعني لون عينيك البنّي أنّك تحبين أن تنسجي علاقات اجتماعية كثيرة وتكونين الكثير من الصداقات على أرض الواقع كما في عالم التواصل الاجتماعي. وهذا يجعلك تتولين مهمات قيادية في الحياة الاجتماعية وفي مجال عملك.



كذلك أنت مفعمة بالرقة والأنوثة وتتميزين بالوفاء لكل الأشخاص المقربين منك كما للالتزامات والواجبات التي يتعيّن عليك أداؤها وإن كنت تُظهرين أحياناً بعض الأنانية والرغبة في خوض المنافسات الشرسة مع الآخرين.



ويدلّ لون عينيك البني المميّز على أنّك لا تقومين بأيّ خطوة ولا تأخذين أيّ قرار من دون أن تفكّري ملياً بالعواقب والنتائج، ما يساعدك على تحقيق النجاح.



وقد أظهرت دراسة أميركية أجريت أخيراً أنّ الأشخاص الذي يمتلكون عيوناً بنيّة اللون يتمتعون بالموهبة وخصوصاً في مجال الألعاب الرياضية ويتبعون نظام حياة صحياً. صفات إيجابية كثيرةإذا كنت من الأشخاص الذين يتمتعون بعيون بنيّة اللون، اعلمي أنّك تمتلكين خصائص إيجابية كثيرة وأنّ صفاتك السلبية تكاد تكون غير ملحوظة.فأنت ذكية وتثقين بنفسك إلى حدّ كبير جداً وتستمعين إلى الآخرين وتحرصين على تفهم وجهات نظرهم. لذا، يلجأ إليك هؤلاء لكي يعبروا على مسمع منك عن مشاعرهم سواء كانت سلبية أم إيجابية.كما يعني لون عينيك البنّي أنّك تحبين أن تنسجي علاقات اجتماعية كثيرة وتكونين الكثير من الصداقات على أرض الواقع كما في عالم التواصل الاجتماعي. وهذا يجعلك تتولين مهمات قيادية في الحياة الاجتماعية وفي مجال عملك.كذلك أنت مفعمة بالرقة والأنوثة وتتميزين بالوفاء لكل الأشخاص المقربين منك كما للالتزامات والواجبات التي يتعيّن عليك أداؤها وإن كنت تُظهرين أحياناً بعض الأنانية والرغبة في خوض المنافسات الشرسة مع الآخرين.ويدلّ لون عينيك البني المميّز على أنّك لا تقومين بأيّ خطوة ولا تأخذين أيّ قرار من دون أن تفكّري ملياً بالعواقب والنتائج، ما يساعدك على تحقيق النجاح.وقد أظهرت دراسة أميركية أجريت أخيراً أنّ الأشخاص الذي يمتلكون عيوناً بنيّة اللون يتمتعون بالموهبة وخصوصاً في مجال الألعاب الرياضية ويتبعون نظام حياة صحياً.

إلا أنّ هؤلاء يتسمون أيضاً بالحساسية الزائدة وبعدم القدرة على تحمل الألم والضغط النفسي في الكثير من الأحيان. وهذا ما يشكل أبرز نقاط ضعفهم وأكثرها تأثيراً على حياتهم.