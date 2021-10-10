كيف تتفادين جفاف الشعر؟

لا يمتصّ الشعر الجاف أو يحتجز كمية كافية من الرطوبة ليحافظ على ملمسه ولمعانه. لذلك يبدو باهتاً، وهشاً، وسريع التكسر. صحيح أن شعرك يبدو غير صحي، إلا أن جفاف الشعر قلما يعود إلى مشكلة صحية.ينجم جفاف الشعر عن عوامل عدة، من بينها:نقص في المواد المغذية.التعرض لأشعة الشمس بإفراط.الاحتكاك بالماء الذي يحتوي على الكلور.غسل الشعر بإفراط.استخدام أدوات ومنتجات تصفيف الشعر.استعمال مواد شعر قوية.أما المشاكل الطبية التي تؤدي أحياناً إلى جفاف الشعر، فتشمل فقدان الشهية العصبي، ومرض مينكيس، وقصور الدرقية، وقصور جارات الدرقية، وغيرهما من اضطرابات هرمونية.علاجات منزليةنستعمل العلاجات المنزلية لمداواة الشعر عندما يصبح جافاً وهشاً. إليك 12 علاجاً منزلياً تستطيعين اختبارها:1- الزيت الساخن:يمكن تدليك الزيت الساخن على فروة الرأس، ما يعطي الشعر الجاف لمعاناً.يُعتبر زيت الزيتون من أكثر علاجات جفاف الشعر المنزلية شيوعاً.فضلاً عن زيت الزيتون، يمكنك استعمال ما يلي للحصول على نتائج جيدة:زيت جوز الهند.زيت اللوز.زيت الخروع.زيت جوجوبا.هذه الزيوت غنية بالفيتامين E ومضادات الأكسدة وتسهم في إقفال طبقات الشعر الخارجية أو الجليدات التي تحتوي على الرطوبة، مصلحة التلف.2- منتجات تتلاءم مع نوع شعرك:جربي أنواعاً من الشامبو ومنعم الشعر تكون رقيقة وخالية من الكبريتات. كذلك لا تستخدمي الشامبو سوى مرة أو مرتين أسبوعياً.3- الجعّة منعّم للشعر:تحتوي الجعة على بروتين يسهم في إصلاح جليدات الشعر، ما يجعل الأخير ناعماً ولامعاً. إذا غسلت شعرك كالمعتاد ورششت عليه بعد ذلك بضع قطرات من الجعة وتركته ليجف طبيعياً، تشكّل الجعة منعماً ممتازاً من دون أن تخلّف أية رائحة.4- قناع زيت جوز الهند:ينعم زيت جوز الهند الشعر ويرطبه. تستطيعين صنع قناع للشعر بغلي أوراق الكاري في كوب من زيت جوز الهند مدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ووضع الخليط جانباً في مكان بارد لبضع ساعات أو طوال الليل.عندما يبرد الخليط، يمكنك فركه بلطف على الشعر وفروة الرأس بأطراف أصابعك ثم لف الشعر بمنشفة دافئة بغية احتجاز الرطوبة وتفادي تقطر الخليط.اتركيه على شعرك بضع دقائق قبل غسله بالماء.5- توليفة من الجيلاتين:يشكّل الجيلاتين الصافي مصدر بروتين جيداً للشعر. يغطي خصلات الشعر ويزودها بالرطوبة، ما يجعل الشعر ناعماً ولامعاً.