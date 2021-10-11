بعمر الـ 68 سنة.. ملكة جمال الكون جورجينا رزق من دون أي نقطة ماكياج شاهدوا صورتها

نشر الاعلامي ريكاردو كرم صورة جمعته بملكة جمال الكون جورجينا رزق ظهرت فيها على طبيعتها ومن دون أي نقطة ماكياج.

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A post shared by Ricardo Karam ريكاردو كرم (@ricardo.karam.official)





ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسايقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.