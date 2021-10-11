المرأة

بعمر الـ 68 سنة.. ملكة جمال الكون جورجينا رزق من دون أي نقطة ماكياج شاهدوا صورتها

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:00
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نشر الاعلامي ريكاردو كرم صورة جمعته بملكة جمال الكون جورجينا رزق ظهرت فيها على طبيعتها ومن دون أي نقطة ماكياج.

A post shared by Ricardo Karam ريكاردو كرم (@ricardo.karam.official)

 

 
 

ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

 

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

 

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسايقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.   

المصدر: "رصد" لبنان 24
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