بعدما أثارت الجدل بمنحنياتها: مروة راتب كذبت على الجمهور.. شاهدوا شكل جسدها الحقيقي! (فيديو)

تعتبر مروة راتب من الأسماء المثيرة للجدل في عالم السوشيل ميديا بسبب الشكل الغريب لجسدها نتيجة عمليات التجميل.

فقد تم تداول منذ ساعات فيديو لها أظهرها بشكل "صادم" بعدما بدت بجسم طبيعي من دون المنحنيات عند منطقة الحوض التي كانت تميزها بحسب وجهة نظرها.

ايوه ترا مروى راتب ساقتها علينا pic.twitter.com/1zv7hddZYc

— ايبودا (@ibodaaa) October 10, 2021

وأثار الفيديو المتداول صدمة الجمهور بعدة تعليقات كان منها:"وانا مسويه نفسي ملكة الانسانية واتكلم على اللي يتنمرون عليها ليتني كنت ساكته بس".. وتابع آخر: "مبسوطة لها طلعت انسانه طبيعيه مثلنا".. وجاء في تغريدة أحدهم "هذي الناس كلها تتريق على جسمها الغريب مع انها ممثله وجسمها ماكان كذا وتحلف انها ماعملت عمليات طلعت بتحط حشوات داخل الفستان بس عشان تتشهر"...وتابع أحدهم "عيب والله .. لازم العالم كلها تبلكها المريضة تستغل الناس ليتعاطفوا معها كرمال الشهرة".