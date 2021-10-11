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المرأة
رزان مغربي تفاجئ الجمهور بوزنها!
Lebanon 24
11-10-2021
|
08:00
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صرّحت الاعلامية رزان مغربي
خلال حلولها ضيفةً على برنامج "أبلة فاهيتا" عبر فضائية
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المصريّة، عن تاريخ ميلادها وأقصى وزن وصلت إليه، مشيرة الى
أن تاريخ ميلادها هو 19 آب، وأضافت "مش فاكرة عندي كام سنة". وكشفت رزان أن أكثر وزن وصلت إليه كان 44 كيلوغراماً، وهو الأمر الذي صدم الجمهور.
المصدر: سبوتنيك
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