10 أخطاء شائعة يرتكبها المتزوجون.. احذريها

اليك 10 أخطاء شائعة يرتكبها المتزوجون، تحققي إذا ما كنتِ ترتكبين أياً منها، وتوقفي على الفور، واحرصي على عدم الوقوع في فخ الأخطاء الأخرى.1- التعامل مع الزوج كأمر مسلّم بهتذكري دائماً أن زوجك ليس مضطراً للوجود معكِ، بل إنه يختار أن يبقى معكِ، وقد يأتي يوم يرغب في الرحيل، إذا شعر بالإحباط وخيبة الأمل لأن مجهوده لا يُقدّر ولا يُحترم.أنتِ وزوجك اختار كل منكما الآخر بحرية، فاحرصي على أن تحتفي بذلك دائماً، وتعبري لزوجك عن سعادتك وتقديرك لكونكما معاً.2- الاحتفاظ بالأسرارالزواج ليس العلاقة المناسبة لكتم الأسرار، فالعلاقة الزوجية يجب أن تتمتع بالشفافية والصدق والثقة. لذا احرصي على أن تكوني كتاباً مفتوحاً لزوجك، واطلبي منه أن يفعل الشيء ذاته.3- وضع الأطفال في المقام الأولأطفالك مهمون للغاية، ولكن هذا لا يعني أن يكونوا في المرتبة الأولى من أولوياتك طوال الوقت، تذكري دائماً أن أطفالك يستفيدون من علاقتك القوية مع والدهم، فلا تشعري بالذنب عندما تولين زوجك اهتماماً أكبر في بعض الأوقات.4- ترك الرومانسية تموتمن الصعب أن تستمر المشاعر على نفس الوتيرة في علاقة طويلة الأمد مثل الزواج، ولكن هذا لا يعني أن تتركي الرومانسية تموت تماماً، فمن وقت لآخر أنتِ بحاجة إلى إعادة إحياء اللحظات الرومانسية بينك وبين زوجك، سواء بموعد أو حتى عشاء منزلي فاخر لكما فقط.5- اصطياد الأخطاءبينك وبين زوجك مئات المعاملات يومياً، إذا كنتِ ستعاملينه كالمحاسب، وتتوقفين عند كل خطأ، فسوف تتضرر علاقتكما بشدة مع مرور الوقت، لذا تعلمي فن التغافل وتجاهل الأمور البسيطة غير المؤثرة.6- عدم الاحترامعدم الاحترام يشمل الكثير من التعاملات التي تبدو عادية، مثل السخرية من وجهة نظر زوجك، أو مراجعة قراراته أمام الأطفال، أو تكذيبه أمام الآخرين، وبالطبع عدم الاحترام يدخلكما دائرة ليست آمنة أبداً.7- الحصول على المشورة الزوجية من أماكن خاطئةمن وقت لآخر أنتِ بحاجة إلى المشورة الزوجية، ولكن عليكِ أخذها من الأماكن الصحيحة، حتى لا تتفاقم المشكلة.8- التحدث أكثر من الاستماعيتطلب فهم شخص آخر أن تستمعي وتنصتي بجدية، وزوجك ليس استثناءً، فلا تفترضي أنكِ تعرفين ما يشعر به زوجك أو ما سيقوله، خاصة في لحظات الخلاف. تعلمي الإنصات له جيداً حتى تفهميه وتتجنبي المشاكل الناتجة عن سوء التفاهم.9- عدم تخصيص وقت للزوجهل يحتاج زوجك إلى القتال حتى يحظى بوقت خاص معكِ وسط مواعيدك مع أطفالك وأصدقائك وعملك وهواياتك؟ عليكِ مراجعة نفسك ووضع زوجك على جدولكِ اليومي، حتى لا تفقدي التواصل معه.10- تجنب المناقشات الصعبةتجنب نقاش المشاكل مع زوجك لن يحلها، بل سوف يخفيها لفترة، ثم تعود لتظهر على السطح بصورة أكثر شراسة وتكثيفاً، ما يجعل حلها أكثر صعوبة، لذا تعلمي كيف تناقشين بنزاهة وهدوء مع زوجك، من أجل التوصل لحلول المشاكل.