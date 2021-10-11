إعلامية الـ"أم تي في" بغاية الجمال... شاهدوا نبيلة عواد من دون ماكياج! (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نيبلة عواد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت نبيلة على طبيعتها، من دون ماكياج أو "فيلتر". ولم يتغيّر شكلها أبدا، بل بدت بغاية الجمال.