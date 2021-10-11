رمت بالكرة ولحقتها أرضاً.. ميرا طفيلي تتعرض لموقف محرج!

تعرضت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي لموقف محرج. ونشرت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" فيديو، حيث كانت تمضي ليلة ممتعة برفقة رفاقها بلعب "البولينغ". وبينما كانت ترمي الكرة، وقعت أرضا. ف سارع رفاقها فوراً لمساعدتها.