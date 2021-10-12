رجال هذه الأبراج لا يمكن مقاومة جاذبيتها.. هل حبيبك من بينها؟

بعض النساء تريد رجلاً واثقاً جداً، ثرياً، ويرتدي ملابس فاخرة وأحذية لامعة. وتريد الآخريات رجلاً منخفض المستوى يتمتع بالثقة الكافية. الأمر نفسه ينطبق على مدى ذكوريته. هل يبدو وكأنه من الرجال التقليديين الذين يحبون الرياضة، أو مفتول العضلات إلى حد ما، أو شخص لا يحب كل ذلك؟ ولكن ورغم الإختلافات هناك فئة محددة من الرجال التي ينجذب اليها جميع النساء بغض النظر عن الإختلافات في الذوق بينهنَّ. في الواقع هذه الفئة نادرة جداً لدرجة أنها تنحصر في ثلاثة أبراج فقط. فمن هم وما الذي يميز برجهم عن الآخرين تعرفي على صفات هذه الابراج الثلاثة؟

برج الدلو

يحتلّ برج الدلو المركز الأول بين الأبراج الأكثر جاذبية، فهو رجل يملك الخصال التي تجعله يختلف وبشكل جذري عن كل الرجال الآخرين. ما يميزه عن غيره هو أنه لا يشبه سوى نفسه، كما أنه يملك قلباً من ذهب. هو من الفئة التي لا تريد سوى القيام بكل ما هو صائب. يضاف الى ذلك أنه من الأبراج البعيدة كل البعد عن الانانية والمستعدة للمساومة بشكل دائم والتضحية من ضمان إستمرار العلاقة. الرجل الدلو يتواصل وبشكل دائم وبشكل صحي كما انه مخلص للغاية. لا يوجد أي حدود للجهود التي يبذلها من اجل ضمان استمرارية العلاقة ومن اجل المحافظة عليها.

كما انه صبور للغاية وبالتالي فهو مستعد لمنح ملايين الفرص وهو نادراً ما يستسلم ويقرر بأن مصير العلاقة هو الفشل. الدلو لا يملك جانباً سيئاً أو شريراً يحاول أن يخفيه عن الشريكة، فهو واضح جداً ولا يملك ما يخفيه. ما هو جميل في العلاقة مع الدلو هو أنه لن يخيب امل الشريكة يوماً فهو دائماً سيكون على قدر التوقعات. وبما أنه محب للحرية ويسعى وبشكل دائم للمحافظة على إستقلاليته الى حد ما وبالتالي السعي لمساحته الخاصة فهو سيقدم المثل للشريكة.. أي أنه سيحرص على أن تملك هي أيضاً مساحتها الخاصة وبالتالي سيكون هناك الحدود الصحية التي تمكن الثنائي من النمو وعدم الشعور بالإختناق في العلاقة. ولكنه في المقابل يصعب كثيراً الحصول على قلب الدلو، ورغم أن الامر لا يصنف عادة ضمن الإيجابيات ولكن في عالم الحب كل ما لا يمكن الحصول عليه نريده وبقوة وهذا ما يجعل جاذبية الدلو تتضاعف. هو بشكل عام يملك معايير عالية جداً عند إختيار شريكة حياته.

برج السرطان

الرجل السرطان برج عاطفي وحميمي. البرج هذا يعشق أن يكون في حالة من الحب وهو يقدر العلاقات كثيراً..في الواقع السرطان يقدر العلاقات أكثر من أي شيء اخر. هو من الرجال الذين يمكن بناء أسرة معهم وضمان بأنه لا يخون يوماً ولن يكون والداً مهملاً .. بل سيكون أفضل زوج ممكن كما أنه سيكون والداً مثالياً. هناك الكثير من الطاقة الإيجابية المرتبطة بالسرطان.. وهو دائماً يرى الخير في الآخرين وحتى انه يتوقع منهم كل ما هو إيجابي وبشكل دائم. رجل طيب القلب بكل ما للكلمة من معنى.. كما أنه يملك لساناً دافئاً وليس لأنه منافق أو يحاول الخداع ولكن لأنه يعبر وبكل صراحة عن طيبة نفسه وقلبه وروحه. يلتزم حدوده دائماً ولا يستفز الآخرين أو يزعجهم أو يقوم بما يجعلهم يشعرون بالسوء. الحصول على قلب السرطان لا يتطلب الكثير من الجهود فكل ما على المرأة فعله هو إظهار حبها المطلق له وإلتزامها بالعلاقة الذي يوازي إلتزامه. صحيح أنه قد يكون عديم الصبر أحياناً ولكن كل هذا يرتبط بواقع أنه يختبر الكثير من المشاعر في داخله واحياناً تكون أكثر من قدرته على التعامل معها. هو يملك غريزة الأبوة بشكل فطري وعليه فهو سيهتم بالمرأة ويوفر لها كل ما تحتاج اليه من دعم نفسي وعاطفي ومادي وسيحرص على أن يكون مستقبلها مريح للغاية.

برج الأسد

أي شخص التقى برجل ينتمي الى برج الأسد يدرك بأن هذا البرج يملك شخصية كاريزماتية من الطراز الاول. جاذبية الأسد مخيفة وفي الواقع لا يوجد أي برج يملك الجاذبية التي يملكها برج الأسد. واثق من نفسه وقوي الشخصية وهو لا يتردد قبل الحصول على ما يريده. يضاف الى ذلك واقع انه ذكي جداً، مبدع ويعمل بجهد كبير من أجل تحقيق أهدافه مهما كانت هذه الاهداف. يملك شخصية مثيرة جداً للاهتمام وبالتالي لا يمكن إختبار لحظة ملل واحدة مع الأسد. كل ما يحتاج اليه هو منحه القليل من المساحة والحرية كي يتمكن من التعيبر عن عاطفته والتنفيس عن إبداعه. الأسد مثالي وكريم ومحب ومستعد لمشاركة الاضواء مع شريكته طالما لا يشعر بأنه مقيد أو أن العلاقة تخنقه.