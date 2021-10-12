"فريحة" بلوك جديد مختلف كلياً عن النعومة والهدوء!

تقوم حالياً التركية هازال كايا بطلة "فريحة" بتصوير مشاهدها ضمن مسلسل OASIS الذي تعود به للجمهور بعد فترة غياب بسبب حملها وولادتها طفلها الأول، وستظهر هازال بلوك مختلف جداً ضمن أحداث المسلسل، على حسب ما ذكرته التقارير الصحفية التركية.

اعتاد الجمهور على هازال كايا في تقديم نمط شخصية الفتاة الهادئة ذات القلب الصافي التي تحب الجميع وتساعدهم، لكن هذه المرة ستجسد هازال شخصية فتاة سيئة كثيراً ولديها طباع حادة، فهي لا تعرف من يكون والدها أما أمها فتعاملها بطريقة سيئة جداً، وهذا كله ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي بدأت بتصويره قبل فترة ليُعرض عبر شاشة قناة فوكس التركية.

وكانت هازال قد اعتمدت لوكاً جديداً لهذا العمل؛ حيث اختارت اللون الأحمر الفاتح لشعرها ولجأت إلى الشعر الطويل ليتناسب مع الشخصية.

والمسلسل سيكون صادماً لجمهور هازال بشخصيتها ضمن الأحداث؛ حيث ذكرت التقارير التركية أن هازال تشعر بقلق وتحدٍّ تجاه هذه الشخصية التي تجسدها خاصة بعد أن تقرر الانتحار فور قرار حبيبها بتركها وإنهاء علاقتهما.

ولكن ينقذها رجل شرطي توفت زوجته ويعيش مع أطفاله الثلاثة ويأخذها إلى منزله لتبدأ حياة جديدة، وسيجسد بورا جولسوي هذه الشخصية، وقد نشر الثنائي هازال وبورا فيديو قصيراً لتشويق جمهورهما للعمل عبر صفحتيهما على الإنستغرام في رسالة قصيرة للجمهور عبّرا فيها عن سعادتهما للقاء جمهورهما قريباً: "نحن بدأنا التصوير وسنكون معكم قريباً".