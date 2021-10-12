المرأة

أحلام تكشف سر إطلالتها الفخمة في "إكسبو دبي".. مصمم لبناني عالمي السبب! (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 05:00
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العرض الافتتاحي للفنانة الاماراتية أحلام في "إكسبو 2020 دبي" لا يزال  محط اهتمام الجمهور ليس فقط لأنها غنت باللغات العربية والفرنسية والانكليزية للترحيب بكل من جاء من مختلف بلدان العالم الى دبي، إنما أيضاً بسبب إطلالتها المميزة بالقفطان النيلي الفخم من تصميم المصمم العالمي زهير مراد.

 

وكشفت أحلام أسرار تلك الإطلالة الفخمة والتحضيرات التي تمت للوصول إلى النتيجة التي ترغب بها، من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر صفحتها على انستغرام استعرضت خلالها الإطلالة الساحرة على المسرح.

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

وأوضحت أحلام في التعليق قصة القفطان قائلة: "ما حدث في هذه الليله في اكسبو دبي شي عظيم فخر للعالم بأسره، استوحيت فستاني من التطريز الاماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقه كما اضفت عليه انا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الاندلسي ليليق بي كفنانه اماراتيه امثل دولتي الامارات في هذا الحدث العظيم التاريخي وامثل الوطن العربي".

وأضافت: "احببت ان القي تحية اماراتيه عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات العربية، الانجليزية، والفرنسية، اتمنى اني كنت على قدر المسؤولية. فخوره بدولتي الامارات واني كنت جزء من هذا الحدث التاريخي العظيم".

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادو بإطلالتها الفخمة والمبهرة وأكدوا أنها أيضاً غنت بطريقة مميزة ونجحت في ايصال الرسالة باللغات الثلاث بطريقتها العفوية.

المصدر: لها
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