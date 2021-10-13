مكوّنات طبيعية للتخلّص من ترهّل الجفون.. ما هي؟

قد تستيقظ ذات يوم وتنظر في المرآة فتلاحظ أن السنوات قد بدأت تلقي بظلالها. ومع ذلك، لا داعي للقلق على الإطلاق، فهناك طرق جديدة لتلافي ذلك من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجراحة. لعلاج تهدّل بشرة جفونك يمكنك الاستفادة من خصائص بعض المكونات الطبيعية، التي تزودك بالفيتامينات والمعادن اللازمة لجعل عينيك تبدوان شابتين ومشرقتين.1 ــ مرهم الصبارجل الصبار مثالي للعناية بصحة الجلد. يخترق طبقات الجلد العميقة، ويساعد على تجديدها بالكامل. إذا قمنا بتطبيقه يومياً، فسنساعد في تغيير مظهر التجاعيد.2 ــ الشوفان والبيض والعسليحتوي كل من العسل والشوفان على قيم عالية من الفيتامينات والمعادن. عند دمجه مع الخصائص المتجددة لصفار البيض، ستنشِئ قناعاً مرطباً ومغذياً لتنعيم تجاعيد جفونك.3 ــ العسل والتفاحإذا كنت ترغب في التخلّص من تلك النظرة المتعبة والباهتة على وجهك، فأنت بحاجة إلى التخلّص من ترهل العيون والمرونة الضعيفة والحصول على جفون أكثر صلابة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى كل من العسل والتفاح. تتكون هذه الوصفة من قشور وقطع التفاح التي تطحن في الخلاط ثم تضاف إليها ملعقة كبيرة من العسل لصنع كريمة توضع على الجفون لدقائق.4 ــ البابونج والخيارهذا هو العلاج الأكثر ترطيباً. وبسبب فوائد الخيار على البشرة وخصائص ثبات البابونج، ستحصل على نقاوة الوجه الأمثل لاستخدامه يومياً، الذي لن تكون له آثار جانبية سلبية، وسيجعلك تبدو منتعشاً.