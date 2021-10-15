المرأة

ياسمين صبري ساحرة بفستان أصفر في الجونة.. والجمهور يسأل: أين زوجها؟ (صور)

Lebanon 24
15-10-2021 | 05:00
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شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الخميس.

 

ولفتت ياسمين الأنظار كالعادة بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر بدت فيه كالأميرات مع وشاح من الخلف.

 

A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)


 

واعتمدت الشعر المنسدل وماكياجا ترابيا.

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

ولفت المتابعون انها ظهرت في المهرجان من دون زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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