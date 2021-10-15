ياسمين صبري ساحرة بفستان أصفر في الجونة.. والجمهور يسأل: أين زوجها؟ (صور)

شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الخميس.

ولفتت ياسمين الأنظار كالعادة بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر بدت فيه كالأميرات مع وشاح من الخلف.

واعتمدت الشعر المنسدل وماكياجا ترابيا.

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ولفت المتابعون انها ظهرت في المهرجان من دون زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.