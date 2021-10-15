أبراج تلتصق بشريكها طوال الوقت.. هل حبيبكِ من بينها؟

ان التعلّق الرومانسي صفة نتطلع إليها جميعاً في كل علاقاتنا.. ورغم أنّ الفكرة للوهلة الأولى قد تبدو رومانسية ولكنها بعد فترة قصيرة تصبح مزعجة للغاية، وقد يصبح التعلق مرضياً بعد فترة، ما يؤدي الى الشعور بالإختناق.

إليكِ صفات الأبراج التي تلتصق بشريكها طوال الوقت.

برج الحمل

رغم أنّ الرجل الحمل يملك شخصية مستقلة ولكنه في العلاقات يتعلق بالشريكة أكثر مما يجب. فهو وبشكل دائم يريد أن يقوم بنشاطات من نوع ما معها. بطبيعة الحال الأمر قد يكون ممتعاً ومنعشاً بداية الأمر ولكن لاحقاً مع الإصرار الدائم على ضرورة ممارسة كل النشاطات معاً والقيام بكل شيء كثنائي، فإن الشريكة تجد نفسها بلا حياة خاصة وبلا صديقات، فوقتها كله محجوز للشريك.

برج الجوزاء

المحادثات الدائمة ضرورة فالمناقشات هي التي تساعد الجوزاء على الإسترخاء وعلى شحن طاقته من أجل مواجهة يوم جديد. الجوزاء يتعامل مع العلاقات على أنها فرصة للحديث مع شخص ما ٢٤ ساعة ٧ أيام في الأسبوع حول كل شيء وحول لا شيء. بطبيعة الحال، ورغم أنّ المقاربة هذه هي طريقة الجوزاء بالتعبير عن حبه للشريكة، لكن الأمر منهك جداً. فهنا المشكلة لا تتمحور حول التواجد معاً طوال الوقت فقط وإنما حول واقع انه عاجلاً أم آجلاً لن يكون هناك مواضيع جديدة للحديث عنها.

برج السرطان

السرطان مع أو من دون علاقة لا يحب الخروج والإختلاط الإجتماعي بل يفضل البقاء في المنزل، ولكنه حين يرتبط بعلاقة فإنّ الرغبة بعدم الخروج من المنزل أو التواجد مع أي شخص آخر بإستثناء الشريكة يتضاعف. السرطان لا يريد أن يمضي لحظة واحدة بعيداً عن الشريكة، فأجمل جزء في العلاقة بالنسبة إليه هو واقع أنه يمكنه إمضاء كل وقته معها. وطبعاً كما هو معروف السرطان يميل الى التعلق بمن يحب أكثر مما يجب وبالتالي سعادته تكمن في الإلتصاق بالشريكة ليلاً نهاراً.

برج الأسد

الأسد من الأبراج التي تملك شخصية مستقلة ولكنه في الوقت عينه يحتاج لأن يكون محور حياة الشريكة.. فهو لا يشعر بالرضا ما لم يكن يحصل على إهتمامها طوال الوقت. في الواقع إن لم يلتصق الأسد بالشريكة وإن لم تكن هي سعيدة بكونه ظلها وتقوم وبشكل دائم بمنحه كل الإهتمام الذي يحتاج اليه فهو لن يشعر بالسعادة في العلاقة. ما يجعل الأمر يمكن إحتماله مع الأسد هو أنه في حال حصل على ما يريده من حب وإعجاب وتعبير دائم عن الإعجاب فهو سيغدق الحب الذي لا حدود له عليها و طبعاً سيكون هناك الكثير من الهدايا.

برج الميزان

الميزان مع أو من دون علاقة لا يمكنه التواجد بمفرده. البرج هذا لا يمكنه التعامل مع فكرة بقائه بمفرده وعليه هو وبشكل دائم يبحث عن العلاقات. وحين يكون الميزان في علاقة جدية فإنّ الأمر حلم تحقق وبالتالي هو لا ينوي بأي شكل من الإشكال التخلي عن هذا الحلم. الميزان يلتصق بالشريكة بشكل كبير وغالباً ما لا تنزعج الشريكة وذلك لأن الميزان لا يختار إمرأة تحتاج لمساحتها الخاصة لتكون شريكته بل يرتبط بمن تشبهه والتي تحتاج بدورها للإلتصاق بالشريك.