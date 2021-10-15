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المرأة
ياسمين صبري لم تحضر زفاف شقيقها... ووالدها يهاجمها: "أغرتها الأموال والطائرات"
Lebanon 24
15-10-2021
|
14:00
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هاجم والد الممثلة المصرية ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها بشكل حاد، وذلك بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم.
ونشر الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب عليها "فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".
كما أثار غياب الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري وعدم تعليقها أو نشر أي تهنئة على أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بين جمهورها بين مؤيد ومعارض لتصرفها.
المصدر: العربية
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