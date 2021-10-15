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المرأة
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة جريئة... ظهرت بمايوه مثير بنقشة الفهد!
Lebanon 24
15-10-2021
|
10:18
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة جريئة أبرزت مفاتنها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت على شاطىء البحر في دبي، مستلقية، وهي ترتدي مايوه مثير بنقشة الفهد.
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