وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة جريئة... ظهرت بمايوه مثير بنقشة الفهد!

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة جريئة أبرزت مفاتنها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت على شاطىء البحر في دبي، مستلقية، وهي ترتدي مايوه مثير بنقشة الفهد.