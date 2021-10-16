أبراج محكوم عليها بفشل علاقتها.. هل أنتِ وحبيبك من بينها؟

بعض الأبراج تواجه صعوبة في التعايش مع الشريك الرومانسي، ويجدون أنه من الصعب حقاً التوافق معه، والطبيعة غير المتوقعة للطرف الآخر يمكن أن تكون اختباراً لهم. وقد يكون هناك صراع حول الاحتياجات العاطفية. علاقات الحب قد تستمر وقد تنتهي، ولكن بين هذه الابراج، هي دائماً تنتهي ولا يكون مصيرها الإستمرار على الإطلاق وذلك لأنه هناك عدم توافق بينهما.

تعرفي إلى الأبراج التي لا تكتمل قصة حبهما

برج الحمل والجدي

الحب بين الحمل والجدي لا يمكنه الإستمرار؛ نظراً لتناقض الشخصيات في هذه العلاقة. مع بداية العلاقة قد يكون هناك حماسة من نوع ما بحكم أنّ هناك مجالات جديدة يتم إكتشافها ولكن لاحقاً شخصية كل واحد منهما ستبدأ بإزعاج الآخر وخلق شرخاً كبيراً بينهما. الجدي صبور ويفكر بالأمور عشرات المرات قبل القيام بها ولكن في المقابل الحمل متسرع للغاية وهو نادراً ما يفكر بالأمور قبل الإقدام عليها.وما يجعل الحب بين الحمل والجدي غير قابل للإستمرار هو واقع أنّ الجدي لا يحب الحديث عن مشاعره وبينما الحمل يحتاج لذلك. شخصية الحمل تجعل الجدي يشعر بالتوتر وعدم الآمان والإستقرار في المقابل الحمل سيشعر بالغضب والإحباط طوال الوقت وذلك لانه لا يمكنه القيام بكل ما يريد القيام به.

برج الثور والدلو

مصير الحب واضح هنا وذلك لأنّ حجم الإختلاف بين هذين البرجين كبير جداً وفي كل المجالات. الدلو يملك الكثير من الطاقة ويتحمس لكل شيء بينما الثور أكثر تحفظاً، الدلو أيضاً من الأبراج التي لا تحب الإلتزام بالعادات والتقاليد ومتحرر من كل القيود ومنفتح على كل التجارب الجديدة وهذا ما يتعارض وبشكل كلي مع شخصية الثور المتحفظة والتي تضع أهمية كبيرة جداً على العادات والتقاليد. الدلو لا يحب الحديث عن مشاعره ولا عما يفكر به في المقابل الثور يحتاج للحديث عن مشاعره وحتى انه يمكنه أن يتعلق بالدلو أكثر مما يجب.. وهذا الامر يؤدي الى مشاكل عديدة لكون الدلو يحتاج الى مساحته الخاصة طوال الوقت. الدلو يحب أن يكون الشريك بعيداً الى حد ما عنه ويملك حياته الخاصة كي يتسنى له هو أيضاً إمتلاك حياته الخاصة.. وهذا أمر لا يعجب الثور على الإطلاق.

برج القوس والحوت

القوس برج ينشد المثالية ويملك مقاربة فريدة من نوعها للحياة قائمة على الحرية المطلقة والإستمتاع بالحياة قدر الإمكان، كما أنه القوس غالباً ما لا يفهم شخصية الحوت وذلك لأن البرج هذا عاطفي جداً ويفكر خارج الصندوق. القوس مندفع وغالباً ما لا يفكر بالأمور قبل القيام بها بينما الحوت يحتاج للتوقف والتفكير بالأمور وبالتالي كل واحد منهما سيعارض مقاربة الآخر ما سيجعل كل واحد منهما يشعر بأنّ الآخر لا يدعمه على الإطلاق ما يعني الكثير من المواجهات ومشاعر النفور.