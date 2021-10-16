سمية الخشاب تُشعل المواقع بفستانها الشفاف الضيق ورقصها الغريب.. شاهدوا الفيديو

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ولفتت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتها الأنيقة رغم أنها مكررة وتشبه اطلالاتها السابقة في أغلب المناسبات وتكرار لاطلالة الفنانة ياسمين صبري التي جاءت شبيهة لها ولكن بألوان مختلفة.

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وشاركت الخشاب متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو استعرضت فيه فستانها خلال رقصها على السجادة الحمراء بحركات عفوية ونقلات سريعة، وعلقت عليه "الرقص على الريد كاربت حاجة تانية"، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات القاسية من بعض متابعيها الذين اعتبروا تصرفها غريب ولا يناسب المكان.

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ويبدو ان الممثلة المصرية تحب هذا الستايل من الفساتين الذي تختاره ضيق بالكامل ليظهر شكل جسمها، واختارت للمهرجان فستاناً من تصميم المصمم يوسف الجسمي، وجاء فضي اللون وطويل، بقماش شفاف ومطرز بالكامل، مع أكمام طويلة مطرزة أيضاً.

واكملت اطلالتها بتسريحة شعر بسيطة على هيئة "ذيل حصان" ووضعت مكياج سموكي قوي لابراز جمال عينيها، كما ارتدت بعض المجوهرات البسيطة التي تتناسب مع الفستان المزخرف بالكامل بالاحجار المتلألئة.

ورغم اعجاب عدد كبير من المشاهدين باطلالتها، الا انها لم تخلو من بعض المنتقدين الذين ركزوا على ملابسها الداخلية التي تظهر من القماش الشفاف، واصفين الأمر بالسيء والذي لا يلائم سنها ومكانتها، في حين نصحها بعض خبراء الموضة بالتجديد والابتعاد عن هذا الستايل واختيار تصاميم مختلفة، اذ سبق وارتدت في اكثر من مناسبة الاصميم نفسه مع بعض التغييرات البسيطة.