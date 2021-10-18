كممثلة هوليوودية نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالتها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
نادين كانت تخضع لجلسة تصوير وهي اختارت فستانا ضيقا متوسط الطول من ماركة fendi العالمية يتميز بشراشيب في أسفله وهو شبيه بفساتين حقبة الثلاثينات والأربعينات باللون البني.
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
واعتمدت الشعر المنسدل وماكياجا ترابيا يناسب إطلالتها.
وكانت نادين لفتت الأنظار مؤخرا خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدت فستانا ذهبيا من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد واعتبرت إطلالتها من أجمل الإطلالات.
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)