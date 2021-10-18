هذه صفات الرجل الغيور على المرأة.. بحسب برجه

الجميع قد شعر بآلام الغيرة. إنه شيء قد يحاول المرء تجنبه، لكن الهروب منه قد يكون صعباً للغاية. وتظهر الغيرة بشكل كبير في العلاقات العاطفية والزوجية، لكن أسبابها تختلف بالنسبة للرجل والمرأة، ففي الوقت الذي يثير فيه إهتمام الرجل بامرأة أخرى، غيرة الزوجة أو الحبيبة، تحتاج مشاعر الغيرة لدى الرجل لوقت وأسباب أقوى كي تتحرك. إذا كنتِ تعتقدين أنّ شريكك من النوع الغيور، فبمساعدة علم الفلك والأبراج اطلعي على صفات الرجل الغيور على المرأة وفقاً لبرجه الفلكي الخاص به.

برج الحمل

يُعتبر الحمل في الواقع رائعاً في التعامل مع الغيرة، ولكن بمجرد تجاوز الأمر، سيحاول عكس سلوكك بطريقة مماثلة. تماماً مثلما لديك أصدقاء من الجنسين، سوف يتأكد من أن لديه بعضاً منهم أيضاً. إذا بدأتِ في الخروج مع الأصدقاء أو غيرتِ خططك، فسيفعل نفس الشيء، مما سيؤدي بدوره إلى إزعاجك ويدفعك إلى إثارة مخاوفك. ومع ذلك، لن يكون هناك شيء يمكنك القيام به، عندما يلومك على نفس الشيء.

برج الثور

بالنسبة إلى برج الثور، من الصعب للغاية الوقوع في الحب. الولاء هو ما يبحث عنه في الشريك، وبالتالي، عندما يقرر الالتزام، فذلك لأن لديه إيمانًا كاملاً بك. ومع ذلك، يمكن أن يصبح أيضاً متعجرف للغاية ومتشبث عندما يشعر بالغيرة.

برج الجوزاء

إذا كان شريكك من برج الجوزاء وإذا كان يشعر بالغيرة، فاستعدي لمقابلة شخصية مختلفة تماماً. فسيشعر بأذى شديد وعدم الأمان في أي وقت تبدئين فيه في إعطاء الأولوية لشخص آخر.

برج السرطان

إذا كنتِ ترغبين في معرفة ما إذا كان السرطان يشعر بالغيرة، فأنتِ بحاجة إلى فهم سلوكه تجاهك أيضاً. وبدلاً من إظهار علامات الغيرة، فإنه سيمنحك المساحة التي طالما رغبتِ بها، والتي ستبدو بالطبع منحرفة.

برج الأسد

إن معرفة ما إذا كان الأسد يشعر بالغيرة هو أسهل المهام الأخرى. إنه ليس من يتراجع، وبالتالي إذا شعر بالغيرة في أي وقت، فسوف يعبر عن ذلك دون أي تردد. ولكن حذار. يمكن أن ينتقل من كونه لطيف للغاية إلى فظ.

برج العذراء

إن واحدة من أقوى السمات والأسوأ في برج العذراء هي إخفاء عواطفه. حتى عندما يتعرض للأذى والانكسار العاطفي، سيحاول الظهور بمظهر قوي وهادئ. لكن لا تكوني مخطئة. قد يبدو بخير من الخارج لكنه يشعر بكل شيء صغير، حتى الغيرة.

برج الميزان

عندما يشعر الميزان بالغيرة، فليس هذا لأنه يشعر بالغيرة حقاً، لكنه يشعر أنّ هذا هو ما يريد أن يكون عليه. لذلك، يتصرف كما لو كان يشعر بالغيرة ليجعلك تشعرين بأنك مميزة. ومع ذلك، في حالة شعوره بالإرهاق بسبب خط الغيرة لديه، فسيحاول أن يصبح نسخة أفضل من نفسه لمنعك من التعامل مع شخص ما على الإطلاق.

برج العقرب

عندما يشعر العقرب بالغيرة، ينتقل من الغضب إلى جنون العظمة. سيتصرف مثل هؤلاء الشركاء المالكين، الذين سيتولون حياتك باسم الحماية. سوف يغزو مساحتك ويطرح عليك ملايين الأسئلة المتعلقة بيومك، والتي ستشعربن بأنها مزعجة للغاية.

برج القوس

بالنسبة إلى برج القوس، من غير المألوف للغاية أن يشعر بالغيرة. على الرغم من كونه فرداً يتمتع بالحيوية، إلا أنه نادراً ما يقع في دوامة من المشاعر. ومع ذلك، عندما يشعر بالغيرة، يكون رد فعله الأول على ذلك هو الإبتعاد. ثم سيستغرق بعض الوقت لقبول الأمر ويصبح عاطفياً بعض الشيء. ومع ذلك، بمرور الوقت، سوف يتشدد ويفهم أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على الإطلاق.

برج الجدي

يُعرف عن الجدي أنه من الأبراج المنطقية والأكثر عملية على الإطلاق، فهو يحاول تقديم عرض جيد من اللامبالاة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يتجنب الشعور بعدم الأمان فيما يتعلق بالحب، وفي النهاية سيواجهه عاجلاً أم آجلاً.

برج الدلو

برج الدلو ليس من النوع الذي يتباهى بعدم الأمان. سيشعر بالغيرة لكنه سيحاول التهرب من المشاعر بإبقاء نفسه مشغول بشيء آخر. وسيكون هادئ للغاية، كما لو كان يحلل داخلياً الخطوة التالية في علاقته.

برج الحوت

بالنسبة للحوت، فإن علاقته تعني الكثير بالنسبة له. إذا شعر بالغيرة من رؤيتك مع شخص آخر، فإنه لا يبذل أي جهد على الإطلاق، لأنه عادةً ما يلعب دور الضحية. ومع ذلك، فإنّ برج الحوت هو الأكثر حساسية من بين جميع علامات الأبراج الأخرى.