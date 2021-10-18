فنانة سورية في المستشفى بسبب عضّة كلب! (صور)

أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة، من خلال حسابها الخاص على "فيسبوك"، عن تعرضها للعض من كلب، مشيرة إلى أنها ذهبت لمستشفى حكومي، واهتموا بحالتها دون أن تدفع أي مقابل مادي، ما جعلها توجه الشكر للدولة المصرية للاهتمام بحالتها دون أن يعرفوا أنها ممثلة.

وكتبت سارة قائلة: "أنا الصبح عضني كلب هو اه صغير بس ابن كلب جاحد.. بجد هو كلب صاحبتي أكيد مش كلبي عشان في ناس افتكرت كلبي".

وأضافت: "المهم العضة ورمت وروحت مستشفى خاص قالوا لي مش موجودة الحقنة ولازم أروح مستشفى حكومي، المهم روحت مشفى زايد التخصصي دخلت أقسم بالله خمس دقائق طوارئ أدوني الحقنة وفاضل لسه 4 وأدوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية، ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد".

وأشادت سارة نخلة بالتعامل الذي وجدته من المستشفى قائلة: "لا يعرفوني أصلا عشان ماحدش يقول لي عشان إنتي ممثلة، وكنت حاطة كمامة طول الوقت أصلا، أنا بس عايزة أقول تحيا مصر ألف مرة ألف مرة، اقسم بالله لو أي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود".

ونشرت سارة على ستوريز حسابها بـ"فيسبوك" صورة لقدمها وبها آثار العضة وعلقت عليها قائلة: "عضة كلب تنح مسك فرجلي زي العقربة".

إشارة إلى ان آخر أعمال الفنانة سارة نخلة هو مسلسل "بيوتي كلينك"، الذي عرض عام 2020، وهو مسلسل سعودي كوميدي، من إخراج تامر بسيوني، وتأليف شادي أسعد.