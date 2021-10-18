المرأة

بعد التنمر عليها بسبب ظهورها بفستان بفتحة أظهر السيلوليت لديها.. هكذا ردت الفنانة الشهيرة (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2021 | 11:00
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صورة الفنانة أروى جودة  تسببت مؤخرا في تعريضها لسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بفستان باللون الأسود بفتحة جانبية إلى أعلى الفخذ، ما أظهر أنها تعاني من السيلوليت في منطقة الفخذ، الأمر الذي عرضها للتنمر من قِبل نشطاء على مواقع التواصل.

A post shared by يحيى جان / Yehia Gan 🌿 (@yehia_gan_official)


 
 
 

وما زاد الأمر سوءاً، قيام إحدى شركات مستحضرات التجميل باستغلال الصورة والدعاية لمنتجاتها التي تمنع ظهور السيلوليت، مما أزعج أروى بشدة وجعلها ترد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، قائلة: "أنا مش فارق معايا.. إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية، ده غير إن ما يصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد دون استئذان عيب".

 

وقامت بعدها صفحة منتجات التجميل، بحذف البوستر الرسمي للفنانة، بعد الجدل المثار حول المنشور من انتقادات كبيرة من قبل جمهور أروى.

 

إلى ذلك، تعرضت جودة إلى موقف محرج خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم يوم الخميس الماضي، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة غير مُناسبة لم تنل استحسان الجمهور كالمعتاد، وارتدت فستانًا طويلًا باللون الفضي اللامع، وظهرت البطانة الخاصة بالفستان بشكل واضح، لتكشف بعدها أروى سبب تلك الإطلالة، خلال المؤتمر الصحافي، قائلة إنها لم تستطع أن تجد فستانها ولا تعرف أين يوجد، وهذا ما جعلها تقوم بتبديله بفستان فضي بفتحة ساق كبيرة، مع شريط أسود على الكتف.

المصدر: لها
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