المرأة

لكل سيدة.. إليك هذه المعلومة البارزة عن تجفيف الشعر

Lebanon 24
18-10-2021 | 16:00
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يحذر الخبراء باستمرار من أن استخدام الحرارة للتجفيف يمكن أن يضر بالشعر بشكل كبير، لكن مصففة شعر فاجأت متابعيها على تيك توك بالقول إن ترك الشعر ليجف بشكل طبيعي أكثر ضرراً من استخدام مجفف الشعر.
وقالت المصففة التي تحمل اسم @neri_ja على تيك توك: "هل تعلمين أن تجفيف شعرك بالهواء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر مثل التكسر وتقصف الأطراف؟ نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. هذا لأنه عندما يتلامس الشعر مع الماء فإنه ينتفخ".
وأضافت: "كلما طالت عملية الانتفاخ، زاد الضغط على البروتينات الرقيقة التي تحافظ على شعرك سليمًا، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من الضرر".
ومع ذلك، قالت مدونة الشعر إنه بدلاً من استخدام مجفف الشعر مباشرة، فإنها توصي بترك الشعر يجف بنسبة 70 إلى 80 بالمائة قبل تشغيل مجفف الشعر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وأثار مقطع الفيديو موجة من التعليقات التي عبر أصحابها عن استغرابهم، فهي المرة الأولى التي يسمع الكثيرون منهم أن التجفيف الطبيعي للشعر يمكن أن يكون أكثر ضرراً من التجفيف بالحرارة، وقالت إحدى المعلقات "إنها المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الأمر"، وأضافت أخرى "التجفيف بالحرارة أفضل للشعر؟ أنا مرتبكة جداً لسماع ذلك".
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