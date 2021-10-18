المرأة

فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2021 | 09:40
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة طريفة تعرضت لها الفنانة العراقية شذى حسون أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وأظهر المقطع المنشور الفنانة العراقية شذى حسون تصل في إحدى السيارات جالسة على المقعد الخلفي وإذ بالباب الخلفي للسيارة يُغلَق على فستانها الذي ظلّ عالقاً لمدة من الوقت، فعلقت حسون بالتالي في السيارة.
 
وكانت حسون قد نشرت هذا الفيديو عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام".
وتشارك الفنانة العراقية في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر وتجري حوارات إعلامية عدّة منذ أيام.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-10-18
09:03 | 2021-10-18
08:25 | 2021-10-18
08:00 | 2021-10-18
05:00 | 2021-10-18
04:00 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website