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المرأة
ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة من داخل الحمام... كيف بدت؟
Lebanon 24
18-10-2021
|
09:03
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي قصير، من داخل الحمام.
وعلّقت أبو شقرا على الصورة قائلة: "اشتقت لكم".
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