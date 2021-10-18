ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة من داخل الحمام... كيف بدت؟

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي قصير، من داخل الحمام.

وعلّقت أبو شقرا على الصورة قائلة: "اشتقت لكم".