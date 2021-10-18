المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة من داخل الحمام... كيف بدت؟

Lebanon 24
18-10-2021 | 09:03
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي قصير، من داخل الحمام.
 
وعلّقت أبو شقرا على الصورة قائلة: "اشتقت لكم".
 
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فاليري أبو شقرا

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