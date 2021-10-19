لاميتا فرنجية ساحرة بفستان مُثير أبيض مكشوف.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة وفيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

لاميتا خطفت الأنظار بإطلالتها حيث كانت تشارك في عشاء أقيم مساء أمس الإثنين في دبي.

وارتدت لاميتا فستانا طويلا أبيض لديه فتحة عند منطقة الظهر. واعتمدت الشعر المموج وماكياجا قويا.

وأثنى المتابعون على إطلالتها، ما رأيكم بها؟