المرأة

لاميتا فرنجية ساحرة بفستان مُثير أبيض مكشوف.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-876620-637702276182810215.png
Doc-P-876620-637702276182810215.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة وفيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

لاميتا خطفت الأنظار بإطلالتها حيث كانت تشارك في عشاء أقيم مساء أمس الإثنين في دبي.

 

A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh)


 

وارتدت لاميتا فستانا طويلا أبيض لديه فتحة عند منطقة الظهر. واعتمدت الشعر المموج وماكياجا قويا.

 

 

وأثنى المتابعون على إطلالتها، ما رأيكم بها؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2021-10-19
03:00 | 2021-10-19
16:00 | 2021-10-18
14:00 | 2021-10-18
11:00 | 2021-10-18
09:40 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website