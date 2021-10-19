بعد السيارة الفارهة.. ابنة هيفا وهبي بـ "البلايزر" هل تقلّد والدتها؟ (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وظهرت زينب في الصورة أنيقة حيث ارتدت الجينز مع "توب" و"بلايزر" سوداء.

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)





وكانت زينب نشرت مؤخرا مقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها داخل سيارة فارهة، ويبدو أنها كانت في إطار الدعاية والترويج.

وأتى ذلك تزامنا مع نشر والدتها هيفا وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها مرتدية "بليزر" و"هوت شورت" باللون الزيتي، داخل سيارة فارهة.