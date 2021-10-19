النساء من مواليد هذه الأبراج يعشن 2022 من دون مشاكل.. ماذا عنكِ؟

النساء من مواليد 3 ابراج قد يتمتعن بالحظ السعيد مع حلول العام 2022 وقد يتمكن من عيشه من دون مواجهة المشاكل. الا ان هذا لا يرتبط بالحظ فقط، بل يمكن ان يعود ايضاً الى عدد من العوامل المختلفة والى بعض القرارات التي يمكن اخذها والخطوات التي قد يتم القيام بها. كذلك يمكن النساء من مواليد 3 ابراج ان يعشن 2022 من دون مشاكل بسبب قدرتهن على الاستفادة من بعض الفرص التي تتاح لهن.

الجوزاء

على مولودة الجوزاء، لكي تتمكن من تجنب الوقوع في الافخاخ وارتكاب الاخطاء، ان تتخلى عن انفعالاتها وعن تسرعها في اصدار الاحكام على الآخرين. فهذا يمكن ان يسبب ابتعاد الكثيرين عنها ومن الممكن ان يؤدي الى مواجهتها المعوقات اثناء قيامها بالخطوات اللازمة لتطوير قدراتها. ولكي تتمكن من عيش عام مقبل مميز، من الضروري ان تتوقف عن اخذ القرارات غير المدروسة والقيام بالمغامرات غير محسوبة النتائج. وهكذا يمكنها ان تبدأ عاماً حافلاً بالنجاح وخالياً من الشوائب على مستوى الحياة الخاصة والمهنية او الدراسية. كما قد تتمكن من ضمان مستقبل غني بالاحداث والمفاجآت الايجابية في حال لم يحدث ما يمنع ذلك.

السرطان

تعيش مولودة السرطان حالياً مرحلة من عدم الاستقرار بسبب تغيير كبير طرأ على حياتها مثل ابتعاد احد افراد الاسرة للعيش في مكان آخر. لكن يبدو ان حالة المراوحة هذه قد تنتهي في النصف الاول من العام 2022. فقد تفتح امامها بعض الابواب التي تتيح لها العبور الى ضفة اخرى من حياتها. كذلك قد تتمكن من بناء شبكة من العلاقات المفيدة التي تضمن تحقيقها النجاح اثناء اداء بعض المهمات. لكن من المهم ان تخرج من اطار الروتين الذي عايشته لسنوات طويلة لكي تتمكن من استعادة الشعور بالراحة النفسية وكي لا تعاني من الاضطرابات التي يمكن ان تؤثر على قدرتها على التركيز ومن وضع خطط جديدة لحياتها.

الميزان

تعتبر مولودة الميزان من ابرز البنات من مواليد الابراج اللواتي يشهدن التغيير الايجابي الكبير في حياتهن. فمن الممكن ان تتخلص من مشكلة كبيرة عانتها في السنوات الاخيرة. كذلك قد تتمكن من تحقيق النجاح المنتظر على المستوى المهني. وقد تتيح لها ظروف غير منتظرة وغير متوقعة ان تتخلص من عبء يثقل كاهلها. فهذا العام قد يكون من اكثر سنوات حياتها سعادة على المستويات كافة. كذلك من الممكن ان تحقق الربح المادي الكبير بعد معاناة. وقد تحقق احد ابرز اهدافها وتثبت ذاتها وقدراتها امام المحيطين بها. ومن الممكن ان تحظى بالكثير من اشارات الاعجاب. وهذا ما يمنحها الاحساس بالمزيد من الجرأة ويدفعها الى القيام بخطوات غير مسبوقة. ولهذا تعتبر من مواليد الابراج الاكثر حظاً وقدرة على عيش 2022 من دون مشاكل.