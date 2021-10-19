زينة مكي تكشف عن شعورها مع بدء تصوير "شتي يا بيروت"

أبدت الفنانة زينة مكي، بالغ إعجابها وسعادتها بشخصية "نور"، التي تجسدها ضمن المسلسل اللبناني "شتي يا بيروت"، الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.وتحدثت مكي عن شعورها بشأن الشخصية التي تجسدها في المسلسل، فقالت إنها وقعت في حبها منذ أول مشهد قرأته، عندما استلمت سيناريو العمل. ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لها باللوك الخاص بشخصيتها التي تجسدها، وذلك عبر خاصية "ستوري" في حسابها بموقع "إنستغرام"، معلقة: "أحب هذه الشخصية جداً.. حب من أول مشهد قرأتو.. يعني.. من أحلى النصوص يللي قرأتها.. والإخراج يا سلااام".ويشارك في بطولة مسلسل "شتي يا بيروت"، بجانب زينة مكي، الفنان السوري معتصم النهار وعابد فهد، والمسلسل من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة "الصباح إخوان"، وكان عابد فهد، قد كشف في وقت سابق، أن أحداث "شتي يا بيروت"، مستوحاة من الواقع، وتدور حول شقيقين وأبناء عم، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب، سواء كان أباً أو أماً أو شريكاً.