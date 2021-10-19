6 خطوات لتخليص طفلك من عادة سيئة

قد يبدأ طفلك بممارسة عادة سيئة، مثل مص إصبعه أو قضم أظافره أو غيرها من العادات التي قد تكون غير مؤذية جسدياً، ولكنها يمكن أن تضر طفلك عاطفياً واجتماعياً إذا كان أقرانه يرون أن هذه العادة غريبة أو غير مهذبة، لذا فإن تخليص طفلك من عادته السيئة أمر مهم جداً.ولأننا كبالغين نجد صعوبة في التخلص من عاداتنا السيئة، فالأمر يصبح أكثر صعوبة عند الأطفال، ولكن الخطوات الست التالية ستسهّل عليكِ مهمتك.1- حددي حجم المشكلةأولاً ألقي نظرة موضوعية على العادة السيئة التي يمارسها طفلك، هل هي مزعجة فقط أم إنها تسبب له أذى جسدياً؟ إذا استمر طفلك في هذه العادة، هل ستجعله يبدو غريباً في عيون الآخرين؟ بمجرد أن تحددي حجم المشكلة التي تمثلها هذه العادة، يمكنكِ الانتقال إلى الخطوات التالية.2- ابحثي عن السبب الذي يدفع طفلك إلى هذا السلوكهل يبدأ طفلك بقضم أظافره أثناء قيامه بواجبه المنزلي؟ هل يستخدم إبهامه عندما يكون متعباً؟ هل يعض عندما يكون متحمساً؟ اكتشفي ما الذي يدفع طفلك لممارسة هذا السلوك.3- اقترحي اختياراً أفضلبمجرد تحديد السبب وراء عادة طفلك، ابتكري خيارات لاستبدالها، مثلاً إذا كان الواجب المنزلي يجعله متوتراً، دعيه يضغط على كرة التوتر بدلاً من مضغ أظافره، إذا احتاج إلى مص الإبهام عندما يتعب، استلقي معه وأمسكي يده بلطف، وذكّريه بهدوء قبل أن يبدأ بممارسة عادته السيئة، أن هذا السلوك ليس اختياراً مقبولاً.4- استخدمي تذكيرات لطيفةبمجرد أن تتحدثي مع طفلك عن التخلص من عادته السيئة، حاولي ألا تظهري غضبك عندما يمارسها مرة أخرى، وبدلاً من ذلك، استخدمي إشارة خفية لتذكير طفلك بالاختيار البديل لعادته.5- التحفيز والمكافأةأعدّي نظاماً لمكافأة طفلك الصغير الذي يستطيع التخلص من عادة سيئة، يمكنكِ استخدام هدايا صغيرة، ولكن تأكدي تزايد المكافأة كلما حقق نجاحاً لمدة أكبر.بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، قد يتطلب النجاح لمدة ثلاثة أيام جائزة أكبر، أما إذا كان طفلك أكبر سناً، فقد يحتاج إلى نحو أسبوع كمؤشر على نجاحه في التخلص من العادة السيئة.6- تحلي بالصبرلن ينجح الغضب أو الصراخ في وجه طفلك لحمله على التخلص من عادته السيئة، وسيتطلب الأمر بعض الوقت، لذا حاولي التحلي بالصبر أثناء مساعدة طفلك، واجعليه يشعر بحبك له وثقتك به.