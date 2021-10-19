المرأة

بملابس رياضية وإطلالة مختلفة لها.. إستقبال لافت لنانسي عجرم في تونس (صور)

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:06
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نشرت النجمة نانسي عجرم مقاطع فيديو خلال استقبالها في أحد فنادق تونس، حيث وصلت الثلاثاء الى العاصمة، للمشاركة في إحياء حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس في دورته الحادية والعشرين. 
 
وإستقبلها جمهورها بالورود بشكل لافت، على الرغم من أنّه كان يصعب التعرّف عليها بسبب الملابس التي إرتدتها، حيث ظهرت نانسي بملابس رياضية فضفاضة وغطت شعرها بقبعة الجاكيت، كما إرتدت النظارات الشمسية والكمامة. ولكن تواجد مدير اعمالها جيجي لمارا والمرافقة الى جانبها جعل الجمهور يتسارع لالتقاط الصور معها.
 
 
 
 
وتأتي مشاركة نانسي في تونس بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها في مختلف الدول العربية آخرها على مسرح المركز القطري الوطني للمؤتمرات، وحفل مسرح الروماني في مصر في الساحل الشمالي.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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