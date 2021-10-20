المرأة

زوجة الممثل اللبناني الشهير الأوكرانية حامل بطفلهما الأول.. شاهدوا كيف ظهرت ببطن منتفخ (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:00
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حضر الممثل نيكولا معوض مع زوجته الأوكرانية مادلين للمرة الأولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وخطفا الأنظار بعفويتهما وأناقتهما بإطلالات متجددة ومختلفة على السجادة الحمراء.

 

وعلى هامش المهرجان الدولي، إلتقى برنامج mbctrending بالنجم اللبناني وزوجته وتحدثا بلطافة عن حفل زواجهما الذي تم تأجيله مرات عدة بسبب فيروس كورونا.

 

وخلال المهرجان حضرت مادلين بفستان أبيض أظهر بطنها المنتفخ قليلاً وكشفت خلال اللقاء أنها حامل بطفلهما الأول، وهي في بداية حملها.

 

A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)


 

وتحدث الثنائي عن تعارفهما وقصة الحب التي جمعت بينهما، وقال نيكولا إنه "إلتقى بالصدفة خلال مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين، بينما كانت مادلين متواجدة في لبنان كمساعدة إنسانية للعمل مع اللاجئين على الحدود بين لبنان وسوريا".

 

 

ولفت إلى أنه أعجب بجمالها في البداية وبعد أن عرف سبب تواجدها في لبنان "أغرمت بها أكثر".

 

وأكدت زوجته أنها كانت حاضرة معه خلال تصوير مسلسله الجديد "عالحلوة والمرة".

 

 

المصدر: لها
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