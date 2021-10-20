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المرأة
مستعينة بأحمد حلمي.. صبا مبارك تسخر من إطلالتها في الجونة السينمائي (صورة)
Lebanon 24
20-10-2021
|
14:00
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قطعت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، الطريق على الانتقادات الساخرة التي طالت إطلالتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في دورته الخامسة، وتولت مهمة السخرية منها بنفسها.
وكانت قد تألقت صبا مبارك، خلال العرض الخاص لفيلم "كباتن الزعتري"، حيث ارتدت "بدلة"، وأضفت لمسة أنثوية لإطلالتها بعدم ارتداء القميص أسفل جاكيت البدلة.
واستبقت صبا مبارك، سخرية الآخرين من إطلالتها، واستعانت في سبيل السخرية من إطلالتها، ببدلة مشابهة باللون نفسه، كان قد اعتمدها النجم المصري أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الشهير "جعلتني مجرماً"، الذي صدر عام 2006، واستفتت جمهورها بشأن من ارتدى البدلة بشكل أفضل.
ومع انطلاق مهرجان الجونة، كان للفنانة الأردنية صبا مبارك العديد من الإطلالات التي جمعت الكثير من الأناقة، وإذا توقفنا قليلاً أمام تلك الإطلالات، فسنجد أن أكثرها أناقة كانت إطلالة حفل الافتتاح حيث أطلت بفستان حمل توقيع المصمم طوني ورد، وجاء باللون الأبيض، ومشبعاً بالتطريز البراق.
المصدر: لها
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