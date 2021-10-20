تشعرين بالملل في زواجك؟ إليكِ 5 طرق للتخلص منه

يشعر معظم الأزواج بالملل في حياتهم الزوجية من وقت لآخر، فبعد مرور سنوات تتولد الألفة بين الطرفين، وتتحول أحياناً إلى شعور بالملل، وهو ما يحتاج إلى تغييرات لاستعادة الشغف، واستئناف الحياة الزوجية دون ملل.إذا كنتِ تشعرين بالملل في زواجك، تابعي القراءة لتحصلي على أفكار للتغيير، تساعدك على التخلص من الملل في زواجك.1- خططي لأنشطة ممتعة تكسر الروتينأنشئي قائمة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لأنشطة ممتعة وجديدة، مثلاً الخروج في مكان جديد في نهاية الأسبوع، أو قضاء إجازة طويلة في بلد لم تزوريه من قبل، ضعي خططك حسب ميزانية أسرتك، وحتى لو لم تتحقق الخطة بالكامل، فالتخطيط ذاته سوف يشعركما بالحماسة.2- مارسا معاً هواية أو رياضة جديدةابحثي عن هواية أو رياضة جديدة واشتركي فيها مع زوجك، سوف تشعران بالإثارة عند تجربة نشاط جديد ومفيد، وسوف تجدان أحاديث مشتركة كثيرة عن هوايتكما المشتركة الجديدة.إذا كنتما مختلفين في الميول، ولم تتمكنا من الاتفاق على هواية أو رياضة مشتركة، فتابعي القراءة لتحصلي على فكرة مناسبة.3- فليشجع كل منكما الآخر على إيجاد المزيد من الأنشطة خارج الزواجلا بأس في أن يمارس كل منكما أنشطة مستقلة، ويكون له دائرة اجتماعية خاصة، اشتراك زوجك في رياضة ما، وممارستك لهواية جديدة، سوف يمنحكما موضوعات جديدة للحديث عنها عندما تلتقيان، ويبدأ كل منكما بسرد تفاصيل تجاربه ومغامراته في رياضته أو هوايته الجديدة.4- غيّري الروتينالروتين مهم لاستقرار الحياة والشعور بالأمان، ولكن من وقت لآخر أنتِ بحاجة إلى كسر هذا الروتين وإجراء بعض التغييرات فيه من أجل تجنب تسلل الملل إلى حياتك الزوجية.فكري ما الذي يمكن تغييره في روتين حياتك ليضيف السعادة والإثارة على زواجك، السهر مع زوجك في منتصف الأسبوع؟ أم تغيير بعض التفاصيل في العلاقة الحميمة؟5- ركزي على ما تحبينه في زوجكأظهرت الدراسات أن الامتنان والشكر يطلقان هرمون الدوبامين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة، هذا يشعرك تماماً كما لو كنتِ تتناولين الأدوية المضادة للاكتئاب.لذا ذكّري نفسك بما يعجبكِ في زوجك، وكوني ممتنة لتلك الصفات الإيجابية، وستجدين أن الشعور بالملل يقل تدريجياً حتى يختفي.