فنون ومشاهير

ظهور نادر لإبن ميريام فارس بعيد ميلاده (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 16:00
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احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها إبنها دايف، ونشرت صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر أجواء الاحتفال.
 
وكتبت ميريام تعليقاً قالت فيه: "صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدملك كل الإيام الحلوة ينعاد عليك يا حبيب الماما".
وتفاعل المتابعون مع صور دايف النادرة إذ أثارت إعجابهم، خاصة أن ميريام فارس بدت عفوية وطبيعية مع طفليها دايف وجايدن الذي ظهر بإحدى الصور وهو يصوّر. أما قالب الكيك فكان باللون الأبيض والأزرق وعليه نجوم، ورقم واحد، أي أنه أتم دايف عامه الأول.
 
 

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