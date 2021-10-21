ابنة نادين نسيب نجيم تبكي.. هذا ما حصل معها (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تنام إلى جانب أولادها "هافين" وجوفاني" ، وعلقت عليها بالقول : تصبحون على خير".
وكانت نادين كتبت تغريدة على تويتر عن ابنتها قالت فيها: احلى فيديو بالعالم بكيتيني عنجد مبارح اخدت بنتي على صف الرقص لانها كتير موهوبة بس عندها خجل كبير قعدت جنبها و صاروا كل البنات يلي بالصف يشجعوها وًهيي تبكي فصرت ارقص معها عشان قويها و قلها كرمالي جربي حاولي انتي شاطرة ما تخافي ما تستحي ورقصت Smiling face with halo... فيديو بالف كلمة ومعنى Folded handsTwo hearts
احلى فيديو بالعالم بكيتيني عنجد مبارح اخدت بنتي على صف الرقص لانها كتير موهوبة بس عندها خجل كبير قعدت جنبها و صاروا كل البنات يلي بالصف يشجعوها وًهيي تبكي فصرت ارقص معها عشان قويها و قلها كرمالي جربي حاولي انتي شاطرة ما تخافي ما تستحي ورقصت 😇... فيديو بالف كلمة ومعنى 🙏🏼💕 https://t.co/jrCCqT6NaF
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 21, 2021
احلى فيديو بالعالم بكيتيني عنجد مبارح اخدت بنتي على صف الرقص لانها كتير موهوبة بس عندها خجل كبير قعدت جنبها و صاروا كل البنات يلي بالصف يشجعوها وًهيي تبكي فصرت ارقص معها عشان قويها و قلها كرمالي جربي حاولي انتي شاطرة ما تخافي ما تستحي ورقصت 😇... فيديو بالف كلمة ومعنى 🙏🏼💕 https://t.co/jrCCqT6NaF