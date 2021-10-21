المرأة

ابنة نادين نسيب نجيم تبكي.. هذا ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-877481-637704101913012468.jpg
Doc-P-877481-637704101913012468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تنام إلى جانب أولادها "هافين" وجوفاني" ، وعلقت عليها بالقول : تصبحون على خير".

 
 

وكانت نادين كتبت تغريدة على تويتر عن ابنتها قالت فيها: احلى فيديو بالعالم بكيتيني عنجد مبارح اخدت بنتي على صف الرقص لانها كتير موهوبة بس عندها خجل كبير قعدت جنبها و صاروا كل البنات يلي بالصف يشجعوها وًهيي تبكي فصرت ارقص معها عشان قويها و قلها كرمالي جربي حاولي انتي شاطرة ما تخافي ما تستحي ورقصت Smiling face with halo... فيديو بالف كلمة ومعنى Folded handsTwo hearts

 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-10-21
03:00 | 2021-10-21
02:00 | 2021-10-21
16:00 | 2021-10-20
14:00 | 2021-10-20
11:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website