المرأة

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعت ليليان نمري صديقها بيار جماجيان (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-877500-637704123513601258.png
Doc-P-877500-637704123513601258.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قامت الممثلة ليليان نمري بنشر آخر صورة كانت قد التقطتها مع الممثل الراحل بيار جماجيان من موقع تصوير أحد المسلسلات وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

 

ونعت ليليان جماجيان قائلة:"التقينا بعد سنين وتركتنا بغمضة عين. هالمرة ما رح قول شي إلا الصدمة اكبر من توقعاتي. يا ريت لَحقت صورت معك هالمشهد الباقي ويا ريت قبلت عزيمتك عالغدا لو عارفتك فالل. بخاطرك يا رفيق النجاح من ايام شبابنا".

 

وتابعت: "بخاطرك بيارو والى اللقاء بالملكوت ورح نرقص رقصتنا الشهيرة وتعَيط عليي من غيرتك. الله يرحمك حرقتلي قلبي".

 

A post shared by Liliane Nemry (@lilianenemryofficial1)


 
 

يُشار إلى أن الصداقة الّتي تجمع نمري بالراحل بيار جماجيان تعود إلى 41 عاماً وذلك أثناء مشاركتهما في المسلسل الشهير "المعلمة والأستاذ".

 

وتوفي اليوم الممثل القدير بيار جماجيان عن عمر ناهز الـ72 عاما.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2021-10-21
07:11 | 2021-10-21
04:00 | 2021-10-21
03:00 | 2021-10-21
02:00 | 2021-10-21
16:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website