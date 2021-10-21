بكلمات مؤثرة.. هكذا نعت ليليان نمري صديقها بيار جماجيان (صورة)

قامت الممثلة ليليان نمري بنشر آخر صورة كانت قد التقطتها مع الممثل الراحل بيار جماجيان من موقع تصوير أحد المسلسلات وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

ونعت ليليان جماجيان قائلة:"التقينا بعد سنين وتركتنا بغمضة عين. هالمرة ما رح قول شي إلا الصدمة اكبر من توقعاتي. يا ريت لَحقت صورت معك هالمشهد الباقي ويا ريت قبلت عزيمتك عالغدا لو عارفتك فالل. بخاطرك يا رفيق النجاح من ايام شبابنا".

وتابعت: "بخاطرك بيارو والى اللقاء بالملكوت ورح نرقص رقصتنا الشهيرة وتعَيط عليي من غيرتك. الله يرحمك حرقتلي قلبي".

يُشار إلى أن الصداقة الّتي تجمع نمري بالراحل بيار جماجيان تعود إلى 41 عاماً وذلك أثناء مشاركتهما في المسلسل الشهير "المعلمة والأستاذ".

وتوفي اليوم الممثل القدير بيار جماجيان عن عمر ناهز الـ72 عاما.