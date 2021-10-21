ابنة هيفا وهبي تقود سيارة رياضية فارهة في شوارع الكويت.. شاهدوا الفيديو

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو جديد عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت زينب وهي تقود سيارة رياضية فارهة في شوارع الكويت.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)
وكانت زينب نشرت سابقا مقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها داخل السيارة الفارهة، والتي يبدو أنها كانت في إطار الدعاية والترويج.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)