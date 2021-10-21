المرأة

ابنة هيفا وهبي تقود سيارة رياضية فارهة في شوارع الكويت.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو جديد عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت زينب وهي تقود سيارة رياضية فارهة في شوارع الكويت.

 

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)


 

وكانت زينب نشرت سابقا مقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها داخل السيارة الفارهة، والتي يبدو أنها كانت في إطار الدعاية والترويج.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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