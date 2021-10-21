4 أخطاء كبيرة يجب تجنّبها في تربية طفلك

لا أحد يريد أن ينشأ أطفاله غير أسوياء، الأمهات يقعن في الأخطاء بحسن نيّة، ولكن حسن النيّة لا يمنع ضرر هذه الأخطاء على نفسية وشخصية الطفل، لذا أنتِ بحاجة لتجنب الأخطاء الكبيرة التي تؤثر سلباً على الطفل. تابعي القراءة لتتعرفي إلى 4 أخطاء كبيرة في التربية وكيفية تجنبها.1- أن تكوني مشغولة بأشياء كثيرة غير أطفالكفكري في ما يستغرق معظم وقتك، ما الذي يملأ معظم أفكارك؟ هل أنتِ على علم بما يفعله أطفالك؟ نوعية قراءاتهم، الموسيقى التي يستمعون إليها، نوعية البرامج التي يشاهدونها؟ هل تعرفين أصدقاءهم؟ ومع من يتعاملون على وسائل التواصل الاجتماعي؟إن كانت إجابتكِ غير دقيقة لأنكِ مشغولة بأشياء أخرى غير أطفالك، فحوّلي تركيزك إلى أطفالك، واجعليهم أولوية في حياتك.2- رفض رؤية أطفالك بزاوية واقعيةنحن نحب أطفالنا، ولكن لا يجب أن يكون هذا الحب أعمى، بالطبع علينا البحث عن الإيجابيات في أطفالنا، ولكن علينا أيضاً أن نكون واقعيين، وأن نرى حقيقتهم، حتى نتمكن من مساعدتهم على التطور وتخطي التحديات التي تواجههم.3- إيجاد مبررات لأخطاء أطفالك"إنه طفل جيد، ولكن أصدقاءه سيئون".. "إنها فتاة صالحة، ولكن المعلم لا يستطيع التعامل معها بطريقة صحيحة".. والكثير من الأعذار التي تجدها الأمهات لتبرير أخطاء أطفالهن وحمايتهم من العقاب.عندما يخطئ طفلك، لا تحاولي إيجاد مبررات وأعذار، هذا لا يساعده على التعلم من أخطائه، ولا يحميه من الوقوع فيها مرات أخرى.جزء من محبتك لطفلك هو تقويم أخطائه حتى يصبح إنساناً أفضل.4- عدم الاستجابة لتحذيرات الآخرينإذا أشار معلم طفلك إلى سلوك مزعج لديه، فلا تستمعي فقط، بل كوني إيجابية وافعلي شيئاً لتخليص طفلك من هذا السلوك. إذا أخبرتك صديقتك التي تثقين بها أن طفلك يسير في الطريق الخطأ، فلا تغضبي منها أو تدافعي عن طفلك دون النظر إلى تصرفات طفلك بموضوعية، خذي التحذيرات على محمل الجد، وتصرفي بإيجابية من أجل مصلحة طفلك.