بسبب شائعة ارتباطهما.. أنغام تلغي متابعة طليق غادة عادل

رغم حرص الفنانة أنغام على نفي الشائعات التي انطلقت حول ارتباطها بمخرج شهير، إلا أن تلك الشائعات لم تتوقف مما أثار غضبها ودفعها لإلغاء متابعة طليق الفنانة غادة عادل، المخرج مجدي الهواري، عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد ارتباطها به عقب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض، كن آخرها تواجدها على مسرح كايرو شو لمشاهدة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي" للفنان الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري.وكانت أنغام، قد عبرت عن استيائها الشديد بسبب تداول أخبار خاطئة عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري، وكتبت من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".