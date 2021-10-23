نصيحة من الخبراء.. تجنّبوا غسل الشعر قبل النوم

يُشكّل غسل الشعر قبل النوم خطوة عمليّة يعتمدها العديد من النساء والرجال دون إدراك مخاطرها، إذ يُشدّد خبراء العناية بالشعر على أن النوم بشعر رطب مؤذ لصحة الشعر وحيويته. إليكم الأسباب الكامنة وراء خطورة هذه الخطوة وأساليب تجنّبها.





- حلول تُخفّف من حدّة هذه المشكلة:

إذا كان من الصعب على البعض تجنّب غسل الشعر قبل النوم، فيمكن تبنّي بعض الخطوات للتخفيف من الآثار الجانبيّة لهذه الخطوة:

• الاستعانة بالمجفّف الكهربائي للتخلّص من رطوبة الشعر، على أن يتمّ الحدّ من عدوانية هذه الخطوة باعتماد الهواء البارد أو المعتدل الحرارة وتجنّب الهواء الساخن الذي يُلحق أذىً كبيرا بالشعر. يعتبر الخبراء أن الشعر الرطب هو شعر ضعيف، إذ تكون أسفاطه مفتوحة مما يُعرّضها لمختلف الاعتداءات الخارجيّة التي نواجهها خلال يومياتنا، كما أن احتكاك الشعر خلال النوم بغطاء الوسادة أو الفراش يتسبّب في تشابكه وصعوبة فكّ عقده في صباح اليوم التالي مما يؤدي إلى تكسّره.- حلول تُخفّف من حدّة هذه المشكلة:إذا كان من الصعب على البعض تجنّب غسل الشعر قبل النوم، فيمكن تبنّي بعض الخطوات للتخفيف من الآثار الجانبيّة لهذه الخطوة:• الاستعانة بالمجفّف الكهربائي للتخلّص من رطوبة الشعر، على أن يتمّ الحدّ من عدوانية هذه الخطوة باعتماد الهواء البارد أو المعتدل الحرارة وتجنّب الهواء الساخن الذي يُلحق أذىً كبيرا بالشعر.

• تسريح الشعر على شكل ضفيرة، فاعتماد هذه التسريحة يحول دون تشابك الشعر لدى احتكاكه بغطاء الوسادة أو الفراش. ولكن من الضروري الحرص على ألا تكون هذه الضفائر مشدودة جداً لحماية الشعر من أي ضغوط يتعرّض لها في هذا المجال.

• النوم على وسادة حريريّة، فألياف الحرير أكثر نعومة على الشعر من الألياف القطنيّة وهذا ما يؤمّن حماية كبيرة للشعر ويُحضّره لمظهر صحّي وحيويّ في صباح اليوم التالي.



- نصائح عمليّة مفيدة:

بعض الخطوات التي يتمّ اعتمادها خلال غسل الشعر ضروريّة لحيويته:

• لضبط تجاعيد الشعر وتعزيز نعومته، يُنصح باعتماد علاج ما قبل الغسل الذي يتميّز باستعمال مستحضر بصيغة زيتيّة يُترك على الشعر لحوالي 30 دقيقة قبل غسله فيؤمّن له التغذية واللمعان المسؤولين عن مظهره الصحّي.

• استعمال البلسم قبل الشامبو لترطيب الشعر بالعمق وتعزيز كثافته، تساعد هذه الخطوة أيضاً في حمايته من التشابك لدى غسله بالشامبو فلا تترددوا في اعتمادها خاصةً في حالة الشعر الفاقد للحيوية.

• تمشيط الشعر برفق عندما يكون رطباً لتجنّب تلفه وتقصّف أطرافه أو تكسّرها، على أن يتمّ استعمال مشط واسع الأسنات لإتمام هذه المهمة.

• تنظيف فروة الرأس قبل خصلات الشعر من خلال وضع الشامبو المخلوط بالماء على الفروة وتدليكها جيداً قبل الانتقال إلى فرك الشعر بالشامبو.

• تطبيق البلسم على خصلات الشعر وإبعاده قدر المستطاع عن فروة الرأس كونه يخنقها ويتسبب في زيادة إفرازاتها الزهميّة.

• التأكد من إزالة الشامبو والبلسم كلياً عن الشعر لدى شطفه لتجنّب إثقاله أو ظهور القشرة على فروة الرأس.

• تجنّب غسل الشعر بالماء الساخن جداً كونه يزيد من جفافه، واستبداله بالماء الدافئ الذي يسمح بالحفاظ على شعر صحّي ولامع.

• الامتناع عن فرك المنشفة بشدّة على الشعر لدى تجفيفه لتجنّب تشابكه وتكسّره، والأفضل يكون بلفّ الشعر بالمنشفة والضغط عليها برفق كي تمتص رطوبة الشعر.

• تجنّب الإفراط في غسل الشعر، فالاستخدام المتكرر للشامبو يقضي على الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لحماية نفسها من الجفاف.