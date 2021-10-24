المرأة

الأبراج الأكثر رومانسية.. هل حبيبكِ من بينها؟

Lebanon 24
24-10-2021 | 08:00
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تعرفوا إلى أكثر الأبراج رومانسية بناءً على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية، وذلك وفقًا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.

 

أكثر الأبراج رومانسية

 

برج الأسد

على عكس ما يتصور البعض أن الأبراج المائية هي الأكثر رومانسية وعاطفية، فالحقيقة أن برج الأسد كسر هذه القاعدة، فلو كنت مرتبطة بشخص من برج الأسد فستعرفين مدى الرومانسية التي يمكن أن يكون عليها هذا الشخص، إنه يجعلك تشعرين بأنك مميزة ومحبوبة، إن مشاعره الرومانسية كافية لتحويل الجو من حولك إلى جو رومانسى، وجعلك تشعرين بأنك ملكة، فغالبًا ما يهيمن جانبه الرومانسي على كل مشاعره الأخرى.

 

برج العقرب

على الرغم مما يظهر على مولود برج العقرب من قسوة، لكنه في قلبه صندوق مليئ  بالحب والرومانسية، وهو ما يعتبر مفاجأة لمن يرتبط به، فهو لا يحب الاعتراف بحبه بين حين والآخر، لكن كل تصرفاته لا تعبر إلا عن حب قوي وحقيقي.

 

برج الثور

مولود برج الثور من أكثر الشخصيات التي لا تخشى من الاعتراف بحبها أمام الجميع، في الأماكن العامة، إنه يقع في الحب بعمق ولا يخشى أبدًا الانخراط في العلاقة بكل كيانه، يمكن وصف علاقته الرومانسية على أنها قصة بطل فيلم أسطوري.

 

المصدر: اليوم السابع
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