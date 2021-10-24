إطلالة ساحرة وجريئة لأمل بو شوشة.. من توقيع مصمم لبنان (صور وفيديو)

شاركت الفنانة أمل بوشوشة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة الماضي، وتألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

View this post on Instagram

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





أمل أطلت بفستان زهري من مجموعة حبيقة للخياطة الراقية لخريف 2021، تميّز بالحبيبات البرّاقة و"كاب" تناسق مع قصة من دون أكتاف.

View this post on Instagram

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





واتسمت إطلالة بوشوشة بالجرأة بتصميم الشق الطولي في جزء الفستان العلوي.

ما رأيكم بإطلالتها؟