المرأة

إطلالة ساحرة وجريئة لأمل بو شوشة.. من توقيع مصمم لبنان (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-10-2021 | 00:00
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شاركت الفنانة أمل بوشوشة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة الماضي، وتألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)

 

 
 

أمل أطلت بفستان زهري من مجموعة حبيقة للخياطة الراقية لخريف 2021، تميّز بالحبيبات البرّاقة و"كاب" تناسق مع قصة من دون أكتاف.

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

واتسمت إطلالة بوشوشة بالجرأة بتصميم الشق الطولي في جزء الفستان العلوي.

 

 
 

ما رأيكم بإطلالتها؟

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