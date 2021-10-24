من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)

مجددا أثارت شهيرة المواقع السعودية هند القحطاني الجدل بعد نشرها مقطع فيديو بإطلالة جريئة، اعتمدت فيها "توب" ضيقة من الصوف الناعم، بقصة الصدر المكشوف، ومطبّعة بالأزهار، خلال حديثها مع المتابعين في بثّ مصوّر.

وتزيّنت الفاشينستا الخليجية بعقد من دار "فان كليف اند اربلز" للمجوهرات الراقية.

وقالت القحطاني في الفيديو: "طلعت الشمس بس طلعت الشمس دافية وشكلي الان اشغل المكيف حتى اني كنت لابسة شتوي وغيرته للبس اللي تشوفونه لان الطقس انتقل من برودة الى دفا بزيادة".

وغالباً ما تطل القحطاني في فيديوهات تستعرض فيها جسمها الذي تتغزل به قائلةً: "يجنن الشعر مع اللبس خيال خيال"، مضيفةً: "عسل يا هنودة تتربربين جميلة تنحفين جسمك مسك، تبارك الله اشكر امي على وراثتها الرائعة".