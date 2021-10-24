المرأة

من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2021 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مجددا أثارت شهيرة المواقع السعودية هند القحطاني الجدل بعد نشرها مقطع فيديو بإطلالة جريئة، اعتمدت فيها "توب" ضيقة من الصوف الناعم، بقصة الصدر المكشوف، ومطبّعة بالأزهار، خلال حديثها مع المتابعين في بثّ مصوّر.

 

وتزيّنت الفاشينستا الخليجية بعقد من دار "فان كليف اند اربلز" للمجوهرات الراقية.

 

وقالت القحطاني في الفيديو: "طلعت الشمس بس طلعت الشمس دافية وشكلي الان اشغل المكيف حتى اني كنت لابسة شتوي وغيرته للبس اللي تشوفونه لان الطقس انتقل من برودة الى دفا بزيادة".

 

وغالباً ما تطل القحطاني في فيديوهات تستعرض فيها جسمها الذي تتغزل به قائلةً: "يجنن الشعر مع اللبس خيال خيال"، مضيفةً: "عسل يا هنودة تتربربين جميلة تنحفين جسمك مسك، تبارك الله اشكر امي على وراثتها الرائعة".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
04:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
00:46 | 2021-10-25
16:00 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website