المرأة

5 إشارات تدل على أنكِ في علاقة سامة

Lebanon 24
24-10-2021 | 14:00
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لا أحد يحب التورط في علاقة سامة، ولكن العلاقة السامة تشبه الفخ، يقع فيها المرء دون أن يدرك، وهناك بعض الإشارات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة ما، لذا يجب عدم تجاهل الإشارات التي تدل على وجودك في علاقة السامة، التي يمكنكِ التعرف إليها من خلال قراءة السطور التالية.
1- الانتقاد اللاذع والمستمر
قد ينتقد أحد الزوجين شريك حياته لأنه يريد النسخة الأفضل منه، ولكن الانتقاد المستمر يصيب المرء بالإحباط ويشعره بأنه غير كافِ ويضعف ثقته بنفسه.
أيضاً يجب أن يكون الانتقاد بكلمات لطيفة وأسلوب غير لاذع، فالانتقاد اللاذع يعد أحد أساليب عدم الاحترام.
2- السخرية
هناك فرق بين المرح والضحك، وبين السخرية التي تصل إلى درجة الإهانة، فالسخرية التي تحط من قدر المرء، لا يمكن اعتبارها نوعاً من المرح، وعدم الاستجابة لشكوى أحد الطرفين من السخرية، يدل على أنه في علاقة سامة مع شخص يتعمد إهانته وإذلاله.
3- التجاهل والصمت
تجاهل الاحتياجات والمشاعر أحد أنواع الإساءة العاطفية التي تشعر الشخص بأنه لا يستحق، ويلقي به في دوامة الاكتئاب والمشاكل النفسية.
أيضاً استخدام الصمت كعقاب هو أحد أشكال الإساءة العاطفية ودليل قوي على أن العلاقة سامة.
4- التهديد
إذا كان أحد الطرفين يستخدم التهديد كأسلوب ابتزاز من أجل الحصول على ما يريد أو إخضاع الطرف الآخر، كأن يهدد أحد الزوجين بالانفصال أو إلحاق الأذى بالآخر، أو حتى إلحاق الأذى بنفسه.
5- السيطرة
العلاقة الزوجية علاقة مشاركة وتبادل منفعة، وأن يكون أحد الطرفين هو المسيطر بالكامل على العلاقة، فيتحكم بالآخر وبقراراته، وينفرد بقيادة العلاقة دون الرجوع إلى رأي شريك حياته، فهذه إشارة قوية إلى أن العلاقة سامة.
المصدر: نواعم
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