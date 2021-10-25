نانسي عجرم ترد على أنباء طلاقها بإطلالة ناعمة جدا.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نانسي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا أبيض يشبه القميص مع حزام أسود، ونسقت معه حذاء رياضيا اسود اللون.

واعتمدت تسريحة ذيل الحصان مع ماكياج ناعم جدا.

وانتشرت صورة مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وقد ظهرا معا في عشاء خاص وكأنهما أرادا من خلالها تكذيب شائعات طلاقهما التي انتشرت في الأيام الأخيرة.