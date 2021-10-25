المرأة

هذه الأعراض تُنذر بالإصابة بسرطان المبيض... تنبهي لها

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:00
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الأطباء يصفون سرطان المبيض بـ"القاتل الصامت" للنساء، وهو من أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق، إذ إن اكتشافه في معظم الحالات لا يتم إلا بعد انتشاره في أجزاء أخرى من الجسم.

 

ويؤكد الأطباء أن الأعراض الأولية للإصابة بالسرطان في أهم جزء من الجهاز التناسلي للسيدات تتشابه مع أعراض الكثير من الأمراض البسيطة الأخرى، لذلك يتوجب زيارة الطبيب المختص للفحص بشكل دوري والاطمئنان عند الشكوى من أي من الأعراض التالية:

 

- آلام البطن والحوض: ثبت أن 80% من المصابات بسرطان المبيض يعانين من آلام شديدة في منطقة الحوض أو البطن بشكل عام، لذا يُنصح بعدم تجاهل مثل هذا النوع من الآلام، خاصة إذا كانت متكررة والإسراع الى استشارة الطبيب.

 

- الشعور السريع بالشبع: تعد الاضطرابات المعوية أثناء تناول الطعام مع الشعور السريع بالشبع من أكثر أعراض الإصابة بسرطان المبيض وضوحاً، والتي يجب ملاحظتها وعدم تجاهلها في حال تكرارها.

 

- الاضطرابات البولية: قد تكون التهابات البول وتكرار التبول مع الشعور المستمر بالرغبة في التبول من دون الحاجة إلى ذلك، من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض.

 

- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق: تسبب الإصابة بسرطان المبيض كسائر السرطانات الأخرى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق والافتقار إلى الطاقة اللازمة لإنجاز الأنشطة اليومية المعتادة.

 

- الألم أثناء العلاقة الحميمة: يعد الشعور بالألم الشديد أثناء العلاقة الحميمة من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض.

 

- المعاناة من الإمساك المزمن لفترات طويلة وآلام البطن المستمرة من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض، ويجب متابعتها مع الطبيب المختص.

 

 

المصدر: لها
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