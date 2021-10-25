هل تذكرون نينا وريدا بطرس؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد غياب طويل (صور)

نشرت الفنانة ريدا بطرس صورا عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق انستغرام.

ريدا التي كانت تحتفل بعيد ميلادها ظهرت مع شقيقتها نينا وهما تقيمان منذ سنوات في الولايات المتحدة واعتزلتا الفن.

ولاحظ المتابعون انه على الرغم من مرور السنوات ملامحهما لم تتغير كثيرا . وقد عرفت نينا بشعرها الأشقر وريدا بالشعر الأسود.

وشكلت نينا مع ريدا أوّل ثنائي نسائي في الوطن العربي، قبل ان تبتعدا عن الفن وعالم الأضواء منذ سنوات طويلة، في سبيل الالتزام أكثر بحياتيهما الأسرية والاهتمام بعائلتيهما.

واعتزلت نينا الغناء للزواج من الدكتور زياد الحايك في الولايات المتحدة ، وأنجبا ثلاثة أولاد، هم ريدا وناجي وجوليانو.

وتزوجت ريدا من المهندس جورج خوري، ويقيمان أيضاً في الولايات المتحدة ، حيث انجبا توماس، جيا، ونينا التي اصدرت لها والدتها اغنية بمناسبة مولدها.

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A post shared by Reeda Boutros (@reedaboutrosofficial)





وصدرت مجموعتهما الغنائية الأولى بعنوان "ليالينا" عام 1995، قبل ألبوم "بأمارة ايه" في عام 1996، و"منعاتب يا أسمر" في عام 1998.