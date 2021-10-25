5 نصائح للحدّ من بثور البشرة المزعجة

مختلف أنواع البشرة يمكن أن تعاني منها... إنّها البثور التي تُعتبر من المشاكل الشائعة بسبب عوامل كثيرة تؤثر على البشرة وتعرضها للشوائب. وما يجب أن تعرفيه أنّكِ قادرة على الحدّ من بروزها، وذلك من خلال الروتين اليومي للعناية بالبشرة، بشرط الإلتزام بتطبيق الخطوات الضرورية بشكلٍ يومي.فكيف يمكننا الحد من بثور الوجه؟- واظبي على تنظيف البشرة:هل تعلمين أنّ الأوساخ تعزز من ظهور البثور في البشرة؟ لذا فانّ خطوة تنظيف الوجه أساسية مع الإستيقاظ في الصباح لإزالة كل الإفرازات التي أنتجتها البشرة، وكذلك قبل الخلود الى النوم للتخلص من الجراثيم التي تعرضت لها بشرتك ولإزالة المكياج تماماً عنها. وإحرصي على إختيار المنظف الخاص بنوع البشرة التي تتمتعين بها.- السيروم ضروري:اختاري سيروم مناسب لنوع بشرتكِ لكي يتغلغل الى داخل مسامها ويوفر لها العناية اللازمة ما يحدّ كثيراً من الشوائب.- ترطيب البشرة بالكريمات:منح البشرة كمية من الفيتامينات التي تحتاجها كل يوم يحدّ من مشكلة البثور فيها. وكل ما عليك فعله وضع طبقة من الكريم المرطب المناسب لنوعها ولعمرك على الوجه، وطبقة أخرى من الكريم المرطب الليلي بعد السيروم على البشرة.- المستحضرات الصحيحة لبشرة صحيّة!إنّ مستحضرات العناية بالبشرة والمستحضرات التجميلية تؤثر بدورها كثيراً على بشرتك، فمن المهم جداً إختيارها بجودة عالية لعدم التعرض للبثور وأيضاً لمشاكل متعددة في الوجه كالإحمرار، الحساسية، خشونة الجلد... وغيرها من الشوائب المزعجة.-التوتر، القلق، التعب... أعداء بشرتكفي الكثير من الأحيان إنّ التوتر الدائم والقلق أو حتى التعب والمشاكل النفسية تظهر نتائجها على صحة البشرة. من هنا إذا كنت تعانين من كل هذه العوامل فإنّك قد تتعرضين للبثور في مختل مناطق الوجه وخصوصاً على الجبين.